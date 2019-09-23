شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات تربوية من عشرات المدارس الاهلية بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حّذر خبراء تربويين بصنعاء، كافة المواطنين اليمنيين من مغبة الحاق أبنائهم بعشرات المدارس الأهلية التي أنشأتها مليشيا الحوثي في الآونة الاخيرة.

وقال الخبراء لـ"المشهد اليمني" "أن المدارس الأهلية التي انشأتها المليشيا تعمل على غرس ثقافة الموت والكراهية وتدريس المناهج الطائفية والصرخة الحوثية".

ولفت الخبراء الى أن عدد من عناصر المليشيا والموالين لها، فتحوا العديد من المدارس الخاصة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، في خطوة ظاهرها الاستثمار وباطنها نشر فكرها الطائفي واستغلال عقول الطلاب و تحويلهم إلى عناصر متعصبة لا يمكن أن تسهم في خدمة وتنمية المجتمع والوطن اليمني.

Advertisements

و منحت وزارة التربية والتعليم بصنعاء، التي يديرها المدعو يحيى الحوثي شقيق زعيم المليشيا عناصر مواليه لها تصاريح انشاء مدارس أهلية للتعليم الأساسي والثانوي، في مسعى لمواصلة الخطى نحو استكمال تدمير التعليم الحكومي، واستقطاب المعلمين الى صفوفها في ظل عجز الحكومة اليمنية عن صرف مرتباتهم منذ أربع سنوات.

وفرضت المليشيا على كافة المدارس في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، إقامة أنشطة طائفية، بغرض إقناع الطلاب بأفكارها ومبادئها المذهبية، الامر الذي يشكّل تهديداً للنسيج المجتمعي ويدفع بأسر يمنية لنقل أبنائها إلى مدارس في محافظات أخرى خارج سيطرتها، أو تركهم في المنازل بلا تعليم.