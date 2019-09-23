شكرا لبحثكم عن خبر مقاتلات التحالف تشن 6 غارات في حرض ومستبأ بحجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية الأحد مستهدفة مواقع متفرقة في محافظة حجة شمال غرب البلاد. وقالت مصادر "المشهد اليمني" ان 6 غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات ومواقع وآليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي مستبأ وحرض بمحافظة حجة. وكثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية على المديريات الحدودية بمحافظة حجة وصعدة والجوف عقب الهجوم الذي استهدف معلمين لتحويل النفط الخام في شركة أرامكو بمنطقة بقيق شرق السعودية.

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