شكرا لبحثكم عن خبر مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام يكشف عن عدد ضحاياها وما تم نزعه منها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، العميد الركن أمين بن صالح العقيلي، أن أكثر من 6000 مدني قتلوا بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن.

وأكد العقيلي، في تصريح صحفي لـ«البيان»، إن عدد المتضررين من الألغام المزروعة من قبل ميليشيا الحوثي يفوق ستة آلاف ضحية، بينهم نساء وأطفال ومسنون وطلبة مدارس، في جميع المناطق المتضررة من الألغام. وأضاف أنه في حين يفوق عدد المتضررين الرقم السابق بكثير، إلا أن شح الإمكانات تعوق إمكانية جمع المعلومات عن كل المتضررين في جميع مناطق اليمن.

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وأوضح أن «الألغام المنزوعة من قبل البرنامج تفوق الـ 500 ألف لغم، فيما بلغت الألغام المنزوعة بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) عبر الفرق الـ32 العاملة في الميدان، 87 ألف لغم ومقذوف، تنوع ما بين مضادة للآليات والأفراد، فضلاً عن قذائف لم تنفجر».

وأضاف أن «الألغام المزروعة تتنوّع ما بين مضادة للدروع والأفراد، والعبوات الناسفة، والتي تعد ألغاماً فردية، محرم زرعها أو نقلها أو تصنيعها وفق اتفاقية أوتاوا، والتي تتنوع ما بين عبوات ناسفة بدوائر كهربائية وبأشعة تحت الحمراء (كاميرات)، وأخرى تعمل تحت الضغط، وقذائف مدفعية، ورشاشات، وقنابل طيران».