شكرا لبحثكم عن خبر السفارة البريطانية تعلق على وفاة اللاعب اليمني ”هلال الحاج” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علقت السفارة البريطانية في اليمن، على وفاة الرياضي اليمني هلال الحاج في سواحل أسبانيا، خلال الهجرة غير الشرعية، داعيةً لضرورة استعادة السلام لكي يعيش المواطن اليمني بحياة كريمة.

وقالت السفارة البريطانية في تغريدة على تويتر، رصدها المشهد اليمني: "فقد البطل الأولمبي #اليمني لرياضة الووشو كونغ فو #هلال_الحاج حياته غرقاً أثناء محاولته للهجرة غير الشرعية عبر المغرب إلى أسبانيا".

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وأضافت السفارة، "في #اليوم_العالمي_للسلام، تثبت لنا مثل هذه القصص المؤلمة ضرورة إستعادة السلام وتوفير العيش الكريم للمواطن اليمني، والحياة التي يستحق!".



BritishEmbassySanaa

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@UKinYemen

فقد البطل الأولمبي #اليمني لرياضة الووشو كونغ فو #هلال_الحاج حياته غرقاً أثناء محاولته للهجرة غير الشرعية عبر المغرب إلى أسبانيا.

في #اليوم_العالمي_للسلام، تثبت لنا مثل هذه القصص المؤلمة ضرورة إستعادة السلام وتوفير العيش الكريم للمواطن اليمني، والحياة التي يستحق!