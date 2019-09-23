شكرا لبحثكم عن خبر أب يقتل ابنه دفاعاً عن حفيدته في جريمة أسرية جديدة تشهدها إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مواطن ابنه في خلاف أسري شهدته مديرية العدين، غرب محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن " على مهيوب راشد" قتل نجله "محمد "بسبع طلقات نارية، في قرية "الصواتي" بعزلة شرف حاتم في مديرية العدين على اثر خلاف أسري.

وأضافت المصادر أن المجني عليه اختلف مع ابنته وقام بضربها، ليتفاجأ بعد ذلك بتدخل والده ـ جد البنت ـ الذي أطلق النار عليه بسبع طلقات سقط على اثرها مقتولاً في الحال.

وشهدت مديرية العدين خلال الأسبوع الفائت جريمة قتل أسرية تمثلت بقتل امرأة لزوجها حرقاً في ظل أوضاع معيشية ونفسية صعبة خلفت عدد من الجرائم في المحافظة الخاضعة للحوثيين، كتداعيات للحرب التي تشهدها البلد .