شكرا لبحثكم عن خبر قتلى حوثيون بنيران أبطال الجيش الوطني في المتون بالجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عددا من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، السبت، بنيران أبطال الجيش الوطني، في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وقال قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده عبدالله المخلافي لـ "سبتمبر نت"، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثي مهاجمة مواقع الجيش في جبهة حام شمالي مديرية المتون.

وأكد العميد المخلافي أن قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا، وأجبرتها على الفرار بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.