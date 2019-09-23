شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : قرار سعودي جديد بإعفاء هذه الفئة من اليمنيين من الرسوم والغرامات (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السفارة اليمنية بالریاض للمغتربین صدور الموافقة من الجھة المختصة في المملكة العربیة السعودیة بالعفو العام للمغادرین أراضیھا .

وأشار إعلان السفارة الیمنیة إلى أن العفو یشمل المقیمین وافراد عائلاتھم الراغبین بالمغادرة النھائیة من الرسوم والغرامات ذات الصلة بتجدید الاقامات، رسوم مرافقین، ھویة زائر، التغیب عن العمل وغیره.

ودعت السفارة الیمنیة للمغتربین الراغبین بالاستفادة من ھذه التسھیلات القیام بمراجعة إدارات الوافدین كلا في منطقة اقامته لاستكمال الإجراءات وفقا للضوابط ذات الصلة بما في ذلك إجراءات البصمة