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عدن - ياسمين التهامي - وأخيرا.. الرياض تقطع ”الرئة” التي يتنفس منها الحوثي.. ومصدر سعودي: سياسة النفس الطويل انتهت..!

قال المحلل السياسي السعودي المعروف حسن الشهري، أنه ليس أمام المملكة العربية السعودية من حل للتعامل مع التصعيد الإيراني ضد السعودية ومنشآتها النفطية، سوى تحريك الجبهات العسكرية وتحرير بقية المناطق التي لا زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الذراع الإيراني في اليمن.

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وأكد الشهري، خلال حديثه لقناة "بي بي سي" البريطانية، " أنه حان الوقت لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي وتحرير محافظة الحديدة وتحريك كافة الجبهات ضد المليشيا ، وقطع الرئة التي تتنفس منها بتحرير الحديدة.