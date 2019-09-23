شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد ساعات من ليلة الدخلة .. وفاة عروسان في دولة عربية وهذا ما عُثر عليه بعد كسر باب شقتهما! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لقي عروسان مصريان مصرعهما بعد ساعات من زفافهما، وتبين وجود دماء داخل فم كل منهما في غرفة نومهما.

جديد الحدث أونلاين:

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بدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة جهينة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر جنوب البلاد من أهل العروسين المقيمين بقرية فزارة، يفيد بتأخر ابنهما ”في العقد الثالث من العمر“ في الرد عليهم ثاني أيام الزفاف، وبالطرق على باب الشقة عدة مرات دون رد، ليثير شكوك الأسرة.

وبعد ساعات، تم كسر باب الشقة، ليتم العثور على جثة العروسين داخل غرفة النوم، وخروج دماء من فم كل منهما، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





وأشارت معاينة رجال الأمن الأولية إلى إمكانية وفاة العروسين بتسمم غذائي نتيجة تناول الطعام عقب دخولهما شقة الزوجية، ومن ثم حدثت الوفاة، في الوقت الذي يقوم فيه رجال الأمن بإجراء التحريات السرية، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه سواء بسبب التسمم أو أي سبب آخر.

وقررت النيابة العامة، التحفظ على الجثتين داخل ثلاجة مستشفى حكومي، لحين توقيع الكشف الطبي من قبل الأطباء الشرعيين لتحديد سبب الوفاة.