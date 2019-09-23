شكرا لبحثكم عن خبر ”الحوثيون”: طيران التحالف شن 39 غارة خلال 12 ساعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم الحوثيون ، السبت، التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بتكثيف غاراته الجوية، عقب إعلان الجماعة مبادرة سلام تضمنت إيقاف استهداف السعودية، مقابل وقف التحالف عملياته العسكرية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، على صفحته الرسمية في فيسبوك ان التحالف شن عدد من المحافظات اليمنية خلال 12 ساعة الماضية أكثر من 39 غارة جوية

وأعلن الجيش الوطني اليمني مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين في غارات جوية للتحالف العربي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأفادت قناة "المسيرة" الحوثية بان طيران التحالف شن 3 غارات على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء بصعدة.

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وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين الجيش الوطني والتحالف من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في يناير من العام 2015.