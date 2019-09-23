شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قيادي حوثي بارز بغارة للتحالف العربي بمحافظة حجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية أن القيادي الحوثي المدعو محمد علي دغبش، قائد محور البيضاء قتل بغارء للمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وذكرت المصادر أن قتلى وجرحى سقطو من المليشيات بغارات مقاتلات التحالف العربي.

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وقال المركز الإعلامي للمقاومة في البيضاء، إن القيادي الحوثي محمد علي دغبش الملقب بـ (أبو ثابت)، قائد محور البيضاء التابع للميليشيات الحوثي، لقي مصرعه مع الكثير من مرافقيه بغارة لطيران التحالف العربي بالحدود الشمالية لليمن.

وذكر المركز أن القيادي القتيل دغبش «كان يعمل مشرفاً أمنياً لمحافظة البيضاء حتى تم تعيينه قائداً لمحور البيضاء بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2019. وقد تلطخت أياديه بالدماء لما قام به من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان بمحافظة البيضاء».

وأشارات المصادر إلى أن القيادي في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية العميد محمد دغبش، قد قتل مع عدد من مرافقيه جراء الغارة، التي استهدفتهم في محافظة حجة، المحاددة للسعودية.