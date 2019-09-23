شكرا لبحثكم عن خبر مبادرة الحوثيين.. ترحيب أممي وتعليق سعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، السبت، بالمبادرة التي أعلنها الحوثيون بشأن وقف الأعمال العدائية العسكرية ضد السعودية.

وشدد المبعوث الأممي في بيان، على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة وإحراز تقدم في الخطوات اللازمة للحد من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد.

وأردف أن تنفيذ المبادرة التي أطلقها الحوثيون، بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب.

وكان مهدي المشاط رئيس "المجلس السياسي الأعلى" للحوثيين، قد قال مساء الجمعة، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لسيطرة المتمردين على صنعاء، "نعلن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف"، مضيفا "ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها" من جانب الرياض.

تعليق سعودي

وفي أول رد فعل سعودي على اقتراح الحوثيين، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، السبت، أن المملكة ستراقب مدى جدية المتمردين اليمنيين في تطبيق مبادرة السلام التي طرحوها.

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وقال في مؤتمر صحافي في الرياض "نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبقون فعلا (المبادرة) أم لا"، وأردف "بالنسبة للسبب الذي دفعهم لذلك، علينا أن نتفحص المسألة بتعمق".



وجاءت "مبادرة السلام" الحوثية، بعد نحو أسبوع على هجمات غير مسبوقة استهدفت شركة أرامكو في شرق المملكة الغنية بالنفط.

وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب السبت، إن التحالف الذي تقوده السعودية إذا أوقف "عدوانهم وقصفهم وحصارهم سيوقف الجيش واللجان الشعبية الضربات التي يوجهها إلى العمق بالطائرات المسيرة والصاروخية، أما مع استمرار القصف والحصار والعدوان فإن الضربات الأكثر إيلاما والأشد فتكا والأكبر تأثيرا ستصل إلى عمق مناطقهم وإلى أهم منشآتهم الاقتصادية والنفطية والحيوية، ولا خطوط حمراء في هذا السياق".

وتبنى الحوثيون الهجمات على منشأة خريص النفطية في شرق السعودية، وأضخم مصنع لتكرير الخام في العالم في بقيق على بعد نحو مئتي كيلومتر شمالا من خريص. لكن واشنطن استبعدت أن يكون اليمن مصدر الهجمات، وأكدت السعودية السبت أن الضربات انطلقت من شمال المملكة واستخدمت بأسلحة إيرانية.



المصدر: الحرة