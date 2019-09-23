شكرا لبحثكم عن خبر خبير سعودي يكشف موقف المملكة من وقف الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المحلل السياسي السعودي، بدر القحطاني، إن موقف المملكة العربية السعودية من وقف العمليات في اليمن يتوقف على قرار الحكومة اليمنية الشرعية.

وأضاف القحطاني: الحكومة اليمنية هي المعنية بشكل رئيسي عن وقف العمليات العسكرية أو أي عمليات في هذا الإطار، بحسب تصريحه لـ "سبوتنيك" الروسية.

وأشار القحطاني إلى أن الحكومة اليمنية هي التي تقرر، وأنها تبادر دائما بقبول جميع الأفكار والمقترحات الخاصة بالحلول السياسية، وأن المخرج من الأزمة يتمثل في الالتزام بما تم الاتفاق عليه في "ستوكهولم" من أجل بناء الثقة التي تقود إلى الحل الشامل في اليمن.

وقال إن الجهود التي يقودها المبعوث الأممي الآن تسعى إلى الحل الشامل بشقيه السياسي والأمني، بما يعني تشكيل حكومة انتقالية وتسليم الاسلحة المتوسطة والثقيلة والانسحاب من المدن الرئيسية.

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وأشارإلى أن الحوثيون يحاولون تسويق أن الأزمة بينهم وبين السعودية، وهو ما ترفضه السعودية وتؤكد أن الأزمة يمنية يمنية".

وذكر القحطاني أن الخطاب السعودي وموقف المملكة منذ اليوم الأول قال إن الحل في اليمن سياسي، وأن العمل العسكري للضغط فقط من أجل الالتزام بالحل السياسي".

وبحسب رأيه يرى القحطاني أن "الحوثيين"، هم من يعرقلون العمليات السياسية، وأن وثيقة الكويت في عام 2016، أكدت ذلك بعد توقيع الجميع دون الحوثيين.