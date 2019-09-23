عيدروس الزبيدي يؤكد واحدية الهدف الوطني الجنوبي

الإثنين 23 سبتمبر 2019

كتب عدن/ جدة - الخليج 365

أكد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى لقوات المسلحة الجنوبية، على واحدية الهدف الوطني الجنوبي، والشراكة في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية الجنوبية.



جاء ذلك خلال استقباله في مقر إقامته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الأحد السيد عبدالرحمن بن علي الجفري، رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر، والوفد المرافق له.

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وفي مستهل الزيارة رحب الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، بالسيد الجفري والوفد المرافق له، مؤكداً على واحدية الهدف الوطني الجنوبي، والشراكة في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية الجنوبية، حيث تأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز وحدة الصف الجنوبي وتبادل وجهات النظر من أجل تعزيز الجبهة الجنوبية أمام كل التحديات السياسية التي تواجهها القضية الجنوبية في هذه المرحلة التاريخية المهمة. وقد ساد هذا اللقاء الأخوي أجواء مفعمة بالودّ والتوافق.

حضر من جانب حزب رابطة الجنوب العربي الحر، كلاً من السيد يحيى محمد الجفري رئيس دائرة العلاقات الخارجية، والعميد فضل محمد ناجي مدير مكتب رئيس الحزب، والسيد ذو النون صادق الاهدل، والشيخ عوض با وزير، والاستاذ عبدالله بشاره، والسيد صالح علي با هارون، والسيد عبدربه علي بن فريد، والسيد علوي علي الجفري السكرتير الخاص لرئيس الحزب، والاستاذ سعيد محمد ناصر.

كما حضر اللقاء الوفد التفاوضي المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ عبدالرب النقيب والدكتور ناصر الخبجي، والاستاذ علي الكثيري، والاستاذ عبدالرحمن اليافعي، والمهندس عدنان الكاف، والاستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية.