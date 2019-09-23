عـاجل : بعد خطاب الحوثي .. طائرة مسيرة تقتحم أجواء الامارات وتنفذ عملية على مطار دبي .. وتشل حركة الطيران الإماراتي

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عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السلطات الإماراتية تعليق رحلات جوية بعد الاشتباه بطائرة مسيرة اقتحمت الأجواء وحلقت في سماء دبي ، يشتبه أن ذلك لتنفيذ عملية تجسس.. وبحسب وسائل إعلام إماراتية رسمية، فإن سلطات دبي أجلت رحلتين جويتين بعد الاشتباه بالطائرة المذكورة. وكان عبدالملك الحوثي، قد هدد الإمارات بأنها لن تسلم هي الأخرى من ضربات الطائرات المسيرة في حال لم تلتزم باتفاقها معهم.

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