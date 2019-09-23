العدو اللدود للإمارات يطير إلى الرياض ويلتقي الرئيس هادي .. والأخير يستقبله بحفاوة ويهمس في أذنه بهذه الكلمات المزعجة لـ‘‘أبوظبي’’ (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الذي أطلعه على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطة المحلية لاحتواء تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وتطرق محافظ شبوة، إلى مستوى تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في دمج أفراد ما تسمى النخبة الشبوانية في الجهازين الأمني والعسكري، والخطط المعدة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تلبي حاجة المواطنين من أبناء شبوة بالاستفادة من الدعم الإضافي الذي وجه به فخامة الرئيس للمحافظة، إضافة إلى جهود تعزيز الأمن والاستقرار وإطلاق عجلة التنمية والاستفادة من المقومات الاقتصادية بما ينعكس ايجابا على أبناء شبوة وحياتهم المعيشية. وأشاد رئيس الجمهورية بجهود قيادة السلطة المحلية ودورها في احداث التفاف شعبي من كافة الشرفا من ابناء محافظة شبوة في إخماد الفتنة التي استهدفت امن واستقرار المحافظة.. مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز آثار التمرد الذي أقدمت عليه مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي.. منوها بالدور الشعبي لأبناء شبوة في الوقوف إلى جانب السلطة المحلية وقيادتها لتجنيب المحافظة الأجندات والمشاريع الضيقة التي تستهدف أمنها واستقرارها.

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