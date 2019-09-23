شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرا.. الرياض تقطع ”الرئة” التي يتنفس منها الحوثي.. ومصدر سعودي: سياسة النفس الطويل انتهت..! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل السياسي السعودي المعروف حسن الشهري، أنه ليس أمام المملكة العربية السعودية من حل للتعامل مع التصعيد الإيراني ضد السعودية ومنشآتها النفطية، سوى تحريك الجبهات العسكرية وتحرير بقية المناطق التي لا زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الذراع الإيراني في اليمن.
وأكد الشهري، خلال حديثه لقناة "بي بي سي" البريطانية، تابعه محرر "يمن الغد" أنه حان الوقت لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي وتحرير محافظة الحديدة وتحريك كافة الجبهات ضد المليشيا ، وقطع الرئة التي تتنفس منها بتحرير الحديدة.
وأشار إلى أن السعودية ستغير من تعاملها مع إيران ومليشياتها في اليمن لأن سياسة النفس الطويل لم تعد تنفع، مضيفاً: السعودية ستجبر عبدالملك الحوثي على توقيع اتفاق سلام وهو صاغر كما فعلت في 2009م، والعودة إلى طاولة الحوار.
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