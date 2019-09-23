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عدن - ياسمين التهامي - قيادي حوثي يفضح جماعته ويفشي هذا السر الخطير للسعودية وأمريكا بشأن هجمات أرامكو .. وصحيفة أمريكية تسرد (التفاصيل)

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2019، أن قيادات الحوثيين في اليمن حذرت الدبلوماسيين الأجانب في البلاد من أن إيران تخطط لشن هجمات جديدة على منشآت النفط السعودية.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد تم إبلاغ الحكومتين، السعودية والأمريكية بشأن تحذير الحوثيين من سعي إيران للقيام بهجمات جديدة.