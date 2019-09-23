الاكثر مشاهدة - أول تعليق أمريكي بشأن المظاهرات المصرية .. ورسالة حاسمة للسيسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق أمريكي بشأن المظاهرات المصرية .. ورسالة حاسمة للسيسي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - علق سناتور أمريكي على التظاهرات التي شهدتها عدة مدن مصرية الجمعة والسبت ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: كل الناس لديهم الحق في الاحتجاج من أجل مستقبل أفضل، ويجب على السيسي احترام هذا الحق.
يشار إلى أن ميدان التحرير، شهد لأول مرة منذ الانقلاب على حكم أول رئيس مصري منتخب محمد مرسي، مظاهرات تدعو لاستكمال ثورة يناير ورحيل السيسي.
وخرج آلاف المصريين وسط القاهرة وفي محافظات مختلفة، للمطالبة بتنحي السيسي استجابة للدعوة التي أطلقها رجل الأعمال محمد علي.
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