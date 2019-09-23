الاكثر مشاهدة - إعلامية مشهورة تعود للجزيرة بعد 6 سنوات من الغياب .. وهذه علاقة جمال خاشقجي باختفائها المفاجئ .. شاهد ماذا قالت في أول ظهور لها (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية مشهورة تعود للجزيرة بعد 6 سنوات من الغياب .. وهذه علاقة جمال خاشقجي باختفائها المفاجئ .. شاهد ماذا قالت في أول ظهور لها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلت الإعلامية العراقية ليلى الشيخلي للمرة الأولى منذ العام 2014، على شاشة «الجزيرة».

وكانت الإعلامية العراقية التحقت بقناة «العرب»، التي لم تكتب لها الولادة قبل خمس سنوات في البحرين، على يد الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

وتعدّ الشيخلي من الوجوه الرئيسية النسائية، على الشبكة القطرية، التي التحقت بالقناة عام 2006 وكانت أول امرأة عربية تقدم برنامجاً سياسياً في الإعلام الفضائي العربي. Advertisements ​​​​​ ​ ​​​​​​ ​​ تعود الشيخلي الى جانب علا الفارس المنضمة حديثاً الى «الجزيرة» وألسي أبي عاصي، التي أضحت مذيعة رئيسية، بعيد انتقالها من مكتب بيروت، لتكون المذيعات الثلاث، بمثابة دمج تسعى إليه الشبكة القطرية، يجمع بين أصحاب الخبرة الطويلة في الإعلام والوجوه الشابة.

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