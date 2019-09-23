شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وكالة رويترز تكشف الان تفاصيل جديدة حول مايحدث في مطار دبي واخر تطورات الاوضاع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - وكالة رويترز تكشف الان تفاصيل جديدة حول مايحدث في مطار دبي واخر تطورات الاوضاع
كشف متحدث باسم مطارات دبي إن وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم مطارات دبي، قوله: “وصلت حاليا عدد من الرحلات الجوية، بعد تعطل لفترة وجيزة إلى مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة”.
-------------------------------------
شاهد ايضا :
الأمير الذي يحظى باحترام ‘‘الملك سلمان’’ يفاجئ ولي العهد السعودي بهذا الموقف الجريئ .. ويكشف عن ‘‘كارثة مرعبة’’ تهدد المملكة
عاجـــل : بيان هام من مطار دبي يسجل فيه اعتراف صادم للشعب الاماراتي ويكشف حقيقة مايحدث الان في المطار
عاجل : مفاجاة مرعبة تهز السعودية الان .. والجميع يترقب !
-------------------------------------
وأوضح المسؤول الإماراتي “تعطلت الرحلات لفترة وجيزة جدا في مطار دبي الدولي، تحديدا من الساعة 12:36، حتى الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات”.
وتابع “ذلك كان بسبب نشاط طائرة بدون طيار (مسيرة) كان مشتبها به، ما أدى إلى تحويل رحلتين جويتين إلى وقت لاحق”.
وكانت قد ادعت ميليشيا الحوثي في وقت سابق استهداف مطارات الامارات وتبنت ، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي “أرامكو” في “بقيق” و”هجرة خريص” في المنطقة الشرقية للسعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة رويترز تكشف الان تفاصيل جديدة حول مايحدث في مطار دبي واخر تطورات الاوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.