شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شهادة كويتية بالمعجزات التي حققها عبد الملك الحوثي وعجز عن تحقيقها علي عبد الله صالح والرئيس هادي (تعرف على 5 معجزات حققها الحوثي دفعة واحدة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال السياسي الكويتي فهد الشليمي ان اليمن لم تستفيد من انقلاب مليشيات الحوثي الا الامراض والتخلف وعشرات الالاف من القتلى و مئات الالاف من النازحين وغرد الشليمي على حسابه بموقع "تويتر" بالقول الذكرى 5 للإنقلاب الحوثي في اليمن: جديد الحدث أونلاين: Advertisements 1 ماذا إستفاد اليمن من الحوثي 2 تمت سرقة اموال اليمن وخيراته 3 الأمراض والتخلف 4 عشرات الالاف من القتلى 5 مئات الالاف من النازحين

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