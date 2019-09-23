شكرا لبحثكم عن خبر مذبحة حوثية جديدة بحق عدد من شبكات الصرافة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أرتكب بنك صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، مساء السبت، مذبحة جديدة بحق عدد من شبكات الصرافة والتحويلات المالية.

وأعلن البنك، في بيان، أطلع عليه "المشهد اليمني"، عن إيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة التحويلات المالية لشبكات النجم بلاس والمحيط ودادية والإمتياز ويمن أكسبرس والياباني حتى إشعار أخر.

ودعا البنك شبكات النجم بلاس والمحيط ودادية والإمتياز ويمن أكسبرس والياباني إلى تصفية كافة الحوالات الخاصة بالمواطنين والتجار الموجودة في الشبكة بإشراف مفتشي البنك المركزي المكلفين رسميا خلال يومي 23 و24 سبتمبر 2019م كحد أقصى.

وحذر البنك كل شركة أو منشأة صرافة أو بنك من التعامل مع هذه الشبكات بتعرضه للإجراءات القانونية أثناء سريان هذا القرار.

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وأكد البنك احتفاظه بحقه في فرض الغرامات القانونية على الشبكات الموقوفة أو أي كيان مالي يتعامل معها.

وكانت المليشيا اغلقت جميع الشبكات المحلية بالشمع الأحمر بشكل مؤقت وكتب على مقراتها الرئيسية (مغلق من قبل النيابة) ، وتم حجز مدراء كل الشبكات وبعض الموظفين فيها، مساء الخميس، بعد قرار الرئيس هادي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني خلفا لحافظ معياد، كما فرضت المليشيا إجراءات أمنية لتهدأة الأسعار والقبول بالتعامل بالدولار القديم والعمل على تهدأة أعمال المضاربة والتلاعب بالأسعار.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا بارتفاع اسعار الصرف في صنعاء في ظل توفر السيولة النقدية، عن أسعار عدن إذا استمر الحال كما هو عليه الآن.