شكرا لبحثكم عن خبر قيادة التحالف العربي تدعم مطار عدن الدولي بباصات نقل للمسافرين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بتوجيهات من قائد التحالف العربي العميد الركن راشد الغفلي ابو محمد” ومنظمة الهلال الأحمر الإمارتي الذراع الأيمن للإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم شراء عدداً من الباصات للمطار عدن الدولي لنقل المسافرين.
وكان لدولة الإمارات الدور الكبير في إعادة بناء مطار عدن الدولي، فقد قامت ببناء صالات المطار وتزويدها بما تحتاجه من أجهزة ومعدات حديثة، وكذلك صيانة مدرجات المطار وإنشاء أبراج المراقبة ،وتمويل المطار، وكذلك شراء كل إحتياجاته من أجهزة حديثة، بما يساهم في الأرتقاء بالخدمات التي يقدّمها مطار عدن الدولي، إلى ذلك وفرت دولة الإمارات رواتب للموظفين مقدمين الخدمات للمسافرين وحراس المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة التحالف العربي تدعم مطار عدن الدولي بباصات نقل للمسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.