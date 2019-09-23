شكرا لبحثكم عن خبر قيادة التحالف العربي تدعم مطار عدن الدولي بباصات نقل للمسافرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بتوجيهات من قائد التحالف العربي العميد الركن راشد الغفلي ابو محمد” ومنظمة الهلال الأحمر الإمارتي الذراع الأيمن للإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم شراء عدداً من الباصات للمطار عدن الدولي لنقل المسافرين.

وكان لدولة الإمارات الدور الكبير في إعادة بناء مطار عدن الدولي، فقد قامت ببناء صالات المطار وتزويدها بما تحتاجه من أجهزة ومعدات حديثة، وكذلك صيانة مدرجات المطار وإنشاء أبراج المراقبة ،وتمويل المطار، وكذلك شراء كل إحتياجاته من أجهزة حديثة، بما يساهم في الأرتقاء بالخدمات التي يقدّمها مطار عدن الدولي، إلى ذلك وفرت دولة الإمارات رواتب للموظفين مقدمين الخدمات للمسافرين وحراس المطار.