شكرا لبحثكم عن خبر تقرير حقوقي يكشف بالأرقام انتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة الحق في الحياة عن 16 الف حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة الجوف خلال الفترة من يوليو 2016 حتى سبتمبر 2019.

جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً حول انتهاكات حقوق الانسان في محافظة الجوف اقامته منظمة الحق في الحياة.

وأكد وكيل المحافظة عبدالله الحاشدي أهمية دور المنظمات الحقوقية في كشف جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية وايصال صوت المعاناة ورصد الانتهاكات التي تطال المدنيين.

وأشار إلى أن حرمان الطلاب من الحصول على حقهم في التعليم يعد من اخطر الانتهاكات ويغيب عن اولويات المنظمات المحلية والدولية وهذا ما تواجهه محافظة الجوف.

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وأطلقت المنظمة تقريرها حول انتهاكات حقوق الانسان في محافظة الجوف خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت.

وتوزعت الانتهاكات بحسب التقرير بين القتل والإصابة والتهجير والاعتقال التعسفي والاختطاف والاخفاء القسري وتفجير المنازل.

وبلغت حالات القتل التي رصدتها المنظمة 379 حاله بينهم 172 طفل و106 امراه و101 مسنا و786 حالة اصابة بينهم 290 أطفال 113 من النساء بالاضافة الى رصد تهجير 12673 أسرة وتفجير 14 منزلا و45 مدرسة ومرفق تعليمي و11 مرفق صحي وتضرر 700منزل بشكل كلي وجزئي.