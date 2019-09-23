لقاءات حوثية قطرية شرعية بمسقط لتشكيل كيان مناوئ للتحالف برعاية إيرانية تركية

الإثنين 23 سبتمبر 2019

كتب عمان/ الدوحة/ صنعاء - الخليج 365

تعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بتكوين تحالفات جديدة بين الشرعية التي يهمين عليها الإخوان وتركيا وقطر وسلطنة عمان، كما شرع مسؤولون في الشرعية بمهاجمة السعودية بعد أن كان هجومهم يقتصر على دولة الإمارات.



وأكدت مصادر سياسية مطلعة وفق ما نشرته صحيفة "العرب" الصادرة الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "عقد ثلاثة من المسؤولين في الشرعية اليمنية سلسلة من اللقاءات في العاصمة العمانية مسقط، تضمنت لقاء مسؤولين قطريين وقيادات حوثية وأخرى من الحراك الجنوبي المدعوم من إيران "تيار باعوم"، بهدف تشكيل تكتل جديد مناوئ للتحالف العربي بقيادة السعودية".

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ووصل نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني إلى مسقط، السبت، في زيارة سرية بعد إعلانهم عن تشكيل ما وصفوه بالجبهة الوطنية للإنقاذ التي تبنت في البيان الأول لها مصفوفة من الأهداف المعادية للتحالف العربي والتي تلمح إلى التقارب مع الحوثيين وقطر.

وقالت مصادر سياسية يمنية لـ"العرب"، إن المسؤولين الثلاثة بعد الكشف عن زيارتهم وتسريب العمانيين معلومات عنها إلى وسائل الإعلام بهدف وضعهم في زاوية ضيقة في مواجهة التحالف بقيادة السعودية، لجأوا إلى نشر خبر ملتبس في موقع وزارة الداخلية اليمنية على الإنترنت، وصف الزيارة بالرسمية وأنها "ستستغرق بضعة أيام وذلك للتباحث مع الأشقاء في سلطنة عمان حول آخر المستجدات في اليمن".