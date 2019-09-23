شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخطأ القاتل الذي حرم منتخبنا من التأهل للتصفيات الاسيوية وابكى ملايين اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت ضياع ركلة الجزاء في المواجهة التي خاضها منتخبنا للناشئيين عصر اليوم مع منتخب بنجلادش في حرمانه من تصدر المجموعة وخطف بطاقة التأهل. Advertisements

وحسم منتخب قطر صدارة المجموعة الخامسة لتصفيات آسيا للناشئين تحت 16 سنة متأهلاً عن المجموعة للنهائيات الآسيوية بفارق هدف وحيد عن منتخبنا بعد فوز قطر على بوتان 11 / صفر في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد. ورغم فوز منتخبنا على بنغلاديش اليوم أيضاً بثلاثية نظيفة إلا فارق هدف وحيد منح المنتخب القطري بطاقة العبور المباشر للنهائيات الآسيوية التي ستقام العام المقبل في البحرين وينتظر منتخبنا الوطني تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني. ورفع المنتخب القطري رصيده إلى سبع نقاط بفارق الأهداف عن منتخبنا مقابل ثلاث نقاط لبنغلاديش ويتذيل منتخب بوتان المجموعة بدون نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الخطأ القاتل الذي حرم منتخبنا من التأهل للتصفيات الاسيوية وابكى ملايين اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.