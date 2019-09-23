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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً : مطار دبي في اول بيان هام .. يوضح ما حدث ؟

أكدت مطارات دبي أن حركة وصول الرحلات الى مطار دبي الدولي قد تأثرت قليلا ما بين الساعة 12.36 و 12.51 دقيقة بالتوقيت المحلي لدولة الامارات، بسبب اشتباه بنشاط طائرة درون بدون طيار. وذكرت انه قد تم تحويل رحلتين خلال هذه الفترة. كما تؤكد مطارات دبي ان السلامة تأتي على رأس أولوياتها ونحن نعمل عن قرب مع السلطات المعنية وشركاء الخدمة لضمان العمليات الاعتيادية للمطار وتقليل الازعاج لمسافرينا .

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