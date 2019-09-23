الاكثر مشاهدة - هل تذكرون القيادي المؤتمري ‘‘شريم’’ الذي طردته مصر بسبب انتقاد التحالف؟ اليوم يزف البشرى لكل اليمنيين

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون القيادي المؤتمري ‘‘شريم’’ الذي طردته مصر بسبب انتقاد التحالف؟ اليوم يزف البشرى لكل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وعد رئيس المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة عصام شريم بمتغيرات لصالح الشعب اليمني.

واكد شريم ان هناك مستجدات وصفها بالرائعة على الساحة اليمنية.

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واضاف بالقول:” ‏ابشركم هناك مستجدات رائعة تصب في اطار تحلل اليمنين من الوصاية والذهاب منفردين الى سلام حقيقي يجمع الفرقاء ويغيض الاخوة الاعداء لاتقلقوا فهناك رجال صدقوا كما ان هناك رجال سرقوا.

يشار إلى أن شريم أحد أبرز الشخصيات السياسية التي غادرت مصر بسبب موقفها المعارض لانحراف مسار التحالف العربي في اليمن.