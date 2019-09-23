الاكثر مشاهدة - بعد هروبه إلى أمريكا .. أول تعليق للسيسي على المظاهرات المطالبة بإسقاطه (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هروبه إلى أمريكا .. أول تعليق للسيسي على المظاهرات المطالبة بإسقاطه (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول رد للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على التظاهرات التي اندلعت في عدة محافظات ومدن مصرية للمطالبة برحيله عن السلطة، والتي تزامنت مع سفره لأمريكا لحضور قمة المناخ 2019 في نيويورك بأمريكا، أكدت مصادر مصرية مطلعة، أن الرئيس طالب بعدم السماح بتوسع دائرة التظاهرات وإنهاء هذه الاحتجاجات بشكل فوري، كما طالب وزير الخارجية سامح شكري بالتحدث لوسائل الإعلام الأجنبية والتأكيد لهم أنه لا توجد تظاهرات في مصر وأن ما يتم ترويجه من قبل قنوات معارضة تابعة للإخوان وقناة الجزيرة كذب.

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وأشارت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أن هناك جهات اقترحت على الرئيس بأن يتم السماح للمؤيدين بالتظاهر لتأكيد دعم المصريين له كما يعد تفويضًا جديدًا للتعامل مع "المخربين" ودعات الفوضى - حسب قوله- ولكن لم يتم حسم هذا الرأي حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الرئيس أبلغ وزير الخارجية أن يطالب الإعلام الأجنبي بالنزول للميادين والتصوير لتأكيد عدم وجود تظاهرات، وفي نفس الوقت تقود الجهات الأمنية حملات اعتقالات واسعة لنشطاء وحقوقيين معارضين للنظام.

من جانبه استنكر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ما وصفه بـ“تحريض وسائل إعلام تركية وقطرية ضد الدولة المصرية، ودعوتها للمشاركة في مظاهرات داعمة للفوضى”.

وأكد شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي” مع الإعلامي عمرو أديب، أن “دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباء”.

وأضاف أن هذا “التحريض لن يلقى أية استجابة داخل مصر”، مشيرا إلى أنه “ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية”.

وأشار الوزير المصري، إلى “أنه تواصل مع عدد من وسائل الإعلام خلال تواجده في نيويورك للرد على ما روجته فضائيات بوجود تظاهرات في مصر”، موضحا أنه “طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع”، كما نوه خلال حديثه مع وسائل الإعلام العربية، إلى عدم مصداقية قناة الجزيرة فيما بثه من أحداث عن مصر.

وسوف يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجود حاليا في نيويورك، ولفيف من قادة وزعماء وملوك ورؤساء ورؤساء حكومات دول العالم، في قمة عالمية للمناخ تحت عنوان «مؤتمر القمة المعني بالمناخ ٢٠١٩»، الاثنين، وذلك تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث تعقد هذه القمة على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعد هذه القمة موعدا للعمل من أجل محاربة التغير المناخي، ووضع خطط عمل دولية على المديين القصير والطويل لمكافحته والحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ، وفرصة للدول لرفع طموحاتها في مجال الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة التي وصلت إلى معدلات قياسية ولا تبدي أي علامة لتوقف، حيث تتزايد الانبعاثات العالمية مع اختفاء الالتزامات الوطنية لمكافحة تغير المناخ.

تهدف قمة المناخ إلى توحيد جهود قادة العالم من خلال حكومات بلادهم، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم العملية متعددة الأطراف لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وزيادة تسريع العمل المناخي الطموح، وذلك لكبح التداعيات المقلقة لتحولات هامة تحدث حاليا وستؤدي إلى تغيرات لا رجعة فيها في نظام مناخ كوكب الأرض والنظم البيئية الرئيسية ما لم يتم تداركها.

ويؤكد المراقبون أنه من الصعب مواجهة العواقب الكارثية المحتملة لتغير المناخ إلا في حالة تعاون جميع الدول معا بهدف خفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة كبيرة، وتعزيز قدرة سكان العالم على مواجهة مخاطر التقلبات المناخية وتغيرها. وفي بعض الحالات، ستتطلب مواجهة الآثار المناخية تغييرا جذريا في آلية إنتاج الغذاء وكيفية إدارة الأرض من أجل حماية مكاسب التنمية وتقليل خطر تصاعد الصراعات إضافة لذلك، من الأهمية بمكان تعزيز التعاون والتبادل بين دول الجنوب الأكثر فقرا، والتي تعد الأكثر احتياجا للتأقلم مع التغيرات المناخية.

وستركز القمة على القطاع الرئيسي الذي يمكنه المساهمة في خفض معدلات انبعاث الغازات الدفيئة كالصناعة الثقيلة، وطرح الحلول القائمة على الطبيعة والمدن والطاقة وتمويل المناخ، حيث سيقدم قادة العالم تقارير عما يقومون به حاليا، وما يعتزمون فعله عندما يجتمعون عام ٢٠٢٠ تحت مظلة «مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ»، لتجديد الالتزامات أو زيادتها في اتجاه العمل على خفض معدلات انبعاث الغازات الحرارية.