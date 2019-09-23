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جباري والميسري يصلون مسقط للقاء قيادات حوثية

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عدن - ياسمين التهامي - جباري والميسري يصلون مسقط للقاء قيادات حوثية

في زيارة غامضة، وصل الى العاصمة العمانية مسقط، امس، نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري ومعه نائب رئيس الوزراء احمد الميسري ووزير النقل الجبواني.

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المصادر اشارت الى ان جباري والجبواني والميسري غادروا بشكل مفاجئ مدينة جدة قبل أسبوع الى العاصمة المصرية القاهرة بذريعة اللقاء مع عدد من الشخصيات.

واوضحت المصادر ان جباري ومرافقيه اتجهوا الى مسقط، قادمين من العاصمة المصرية القاهرة، بتنسيق إيراني - قطري وذلك للقاء عدد من القيادات الحوثية المتواجدة في الأراضي العمانية وبعض المسئولين القطرين.

وتقول المصادر ان هذه التحركات المشبوهه مثلت تنصلا عن كل المشاورات وحوار جدة وأنها مثلت طعنة في ظهر الأشقاء في المملكة العربية السعودية والذين يعدونا تحركات تخدم جماعة الحوثي وإيران وقطر في المقام الأول وتعمل على توسيع دائرة الأزمة في صفوف الشرعية والتحالف العربي.
 

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