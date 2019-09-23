شكرا لقرائتكم خبر عن جباري والميسري يصلون مسقط للقاء قيادات حوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جباري والميسري يصلون مسقط للقاء قيادات حوثية

في زيارة غامضة، وصل الى العاصمة العمانية مسقط، امس، نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري ومعه نائب رئيس الوزراء احمد الميسري ووزير النقل الجبواني.

Advertisements

المصادر اشارت الى ان جباري والجبواني والميسري غادروا بشكل مفاجئ مدينة جدة السعودية قبل أسبوع الى العاصمة المصرية القاهرة بذريعة اللقاء مع عدد من الشخصيات.

واوضحت المصادر ان جباري ومرافقيه اتجهوا الى مسقط، قادمين من العاصمة المصرية القاهرة، بتنسيق إيراني - قطري وذلك للقاء عدد من القيادات الحوثية المتواجدة في الأراضي العمانية وبعض المسئولين القطرين.

وتقول المصادر ان هذه التحركات المشبوهه مثلت تنصلا عن كل المشاورات وحوار جدة وأنها مثلت طعنة في ظهر الأشقاء في المملكة العربية السعودية والذين يعدونا تحركات تخدم جماعة الحوثي وإيران وقطر في المقام الأول وتعمل على توسيع دائرة الأزمة في صفوف الشرعية والتحالف العربي.

