عاجل : تحذيرات فلكية من وقوع كوارث طبيعية في اليمن خلال الساعات القادمة وتنبيه للمواطنين.. ماذا سيحدث؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية انه يتابع عن كثب تطورات المنخفض الجوي الذي تشكل عند الساعة السادسة صباح يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2019، شرق وسط البحر العربي.
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و أكد المركز أن مركز المنخفض الجوي عند الساعة التاسعة صباحا كان يبعد عن جزيرة سقطرى بحوالي “1755” كم، و عن حدود اليمن الشرقية في محافظة المهرة حوالي “1722” كم شمال شرق، و بلغت سرعة الرياح المرافقة له ما بين 25 و35 عقدة، و يتجه غرب شمال غرب موقعه الحالي، و من المحتمل تحوله إلى منخفض جوي متعمق خال الـ9 الساعات القليلة القادمة.
و أكد المركز أنه سيصدر تنبيهاته و تحذيراته المناسبة في وقتها للحركة الجوية و البحرية و البرية.
و نبه المركز على أنه يخلي مسؤوليته عن أي تحذيرات ليست صادرة عنه. ناصحا بضرورة متابعة نشراته بمختلف أنواعها.
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