أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الأحد 22 سبتمبر 2019 أرشيفية كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء الاحد الموافق 22 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:

الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة شرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/421285/ هنأ السعودية باليوم الوطني الـ89.. المفلحي: المملكة الداعم الأول والأكبر لأشقائها في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/421286/ وزير حقوق الانسان يبحث مع سفراء عدداً من الدول مجال الوضع الانساني https://www.elyamnelaraby.com/421288/ إستشهاد طفل بإنفجار لغم من مخلفات الحوثي بالخوخة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/421289/ قذائف الحوثيين تستهدف "المشتركة" في الجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/421290/ قبيلة باعمر تؤكد وقوفها مع الاجراءات التي اتخذها المحافظ البحسني https://www.elyamnelaraby.com/421292/ الحوثيون يكثفون استهداف المشتركة في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/421293/ "الخليج 365" يوضح حقيقة الصورة التي تجمع وزراء بالشرعية مع قيادي حوثي شهير https://www.elyamnelaraby.com/421295/ Advertisements بالصور.. فعالية كبرى بحضرموت تؤيد البحسني في انتزاع حقوق المحافظة "بيان" https://www.elyamnelaraby.com/421298/ المحكمة العليا تنفي أبناء توقفها عن العمل بعدن https://www.elyamnelaraby.com/421299/ البحسني في مليونية 22 سبتمبر: لن نتخلى عن حقوق حضرموت وكرامتها https://www.elyamnelaraby.com/421301/ المهرة.. أمين محلي حات يدشن توزيع 150 حقيبة مدرسية بدعم "فينا خير" للتنمية https://www.elyamnelaraby.com/421308/ بالصور.. مكتب صحة المهرة يدشن دورة لمعالجة سوء التغذية للرضع والصغار https://www.elyamnelaraby.com/421309/ المهرة.. "فينا خير" تدشن توزيع 3100 حقيبة مع مستلزماتها لطلاب الأسر محدودة الدخل https://www.elyamnelaraby.com/421311/ بالصور.. وكيل تعز يوجه بفرض غرامة مالية على وضع مخلفات البناء في الشوارع https://www.elyamnelaraby.com/421312/ مسؤول بتعز يؤكد حرص السلطة المحلية على تأهيل قيادات المكاتب التنفيذية https://www.elyamnelaraby.com/421313/ أمنية تعز تناقش التحضيرات لاحتفالات العيد الوطني الـ57 لثورة 26 سبتمبر https://www.elyamnelaraby.com/421314/ بالصور.. قرارات وتوصيات للمجلس المحلي بحصوين في المهرة https://www.elyamnelaraby.com/421315/ مصادر تكشف لـ "الخليج 365" أسماء 62 مقرا في تعز يرفض الإصلاح تسليمها https://www.elyamnelaraby.com/421318/ بالصور.. مسؤولان بالمسيلة يحضران فتح مظاريف مشروع خزّان مياه حساي https://www.elyamnelaraby.com/421320/

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