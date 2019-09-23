اللواء شلال شايع يكرم الإعلامي يزيد الربيعي بعد اختياره كأفضل شخصية للعام 2018م

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الأحد 22 سبتمبر 2019
تكريم الإعلامي يزيد الربيعي
كتب
عدن - الخليج 365
منح مدير أمن عدن، إعلاميا بدرع التميز عقب اختياره كأفضل شخصية للعام 2018.
وفي التفاصيل، كرم اللواء الركن، شلال شايع مدير أمن العاصمة عدن صباح اليوم الأحد الإعلامي يزيد الربيعي ومنحه درع التميز عقب اختياره كـ أفضل شخصية للعام 2018م في العاصمة عدن.
وقال اللواء شلال شايع إن تكريم الشاب يزيد الربيعي جاء نظيرا لجهوده الوطنية و أعماله المتميزة و مشاركاته الفاعلة في إنجاح كافة الحملات الأمنية وتفاعله الدائم مع الحملات والأنشطة الإنسانية والاجتماعية في العاصمة عدن.
وأضاف شائع إن إدارة الأمن تسعى جاهدة لتكريم المبدعين والمتميزين و محاسبة المتخلفين و المهملين لأعمالهم فمبدأ الثواب والعقاب يطور العمل ويعزز روح التنافس بين العاملين ويأتي بنتائج إيجابية وفعالة.
وجاء التكريم بعد اختيار الربيعي كـ أفضل شخصية للعام 2018 م من قبل مؤسسة لأجلك يا عدن ،نظيرا لجهوده المتميزة في العمل الإنساني و الاجتماعي و مساهمته الفاعلة في اداء الواجبات الموكلة اليه ضمن مهمة " إعادة الأمل ".
من جهته عبر الإعلامي يزيد الربيعي عن سعادته وافتخاره بهذا التكريم مقدماً شكره وتقديره لمدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شايع على هذه اللفتة الكريمة والتكريم المتميز قائلاً كنت لنا الكثير كنت الأب و المعلم و القائد ونحن فخورون فيك جدا , مشيرا أن هذا التكريم يعني له الكثير.
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