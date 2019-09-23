شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يدلي بأول تعليق بعد الاعلان عن اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الشيخ محمد بن راشد آل كتوم قبل قليل على الشائعات الخاصة باغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال حاكم دبي في صفحته الشخصية " عبد الفتاح السيس اسد من الاسود الكاسرة ولا يمكن للفئران ان تصل اليه او حتى تفكر بالاقتراب منه لأنها الفت على العيش في الجحور وبالتالي ليس لديها سوى الشائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير شائعة مفادها ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقي مصرعه قبل قليل في القصر الجمهوري بالقاهرة.

وبحسب الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي فإن الحارس الشخص ويدعى محمود الاسكندري هو الذي نفذ عملية الاغتيال باطلاق عدد كبير من الرصاصات مزقت جسم الرئيس السيسي. وليس هذه اول شائعة تنشر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اذ سبق ان نشرت تلك المواقع ان والدة السيسي هي مغربية وانها اعتنقت الديانة اليهودية .

Advertisements

الامر الذي نفته المغرب نفيا قاطعا ، وأكدت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عدم إصدارها لوثيقتين يتم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزعمان أن والدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت مغربية وتعتنق الديانة اليهودية.

ووفقا لوكالة أنباء المغرب، أوضحت المديرية، أن مجموعة من الصفحات الأجنبية في مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت "وثيقتين مشوبتين بالتزوير المفضوح، والتحريف الخطير، زعمت فيها بشكل تضليلي أنهما صادرتان عن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية مزعومة تتعلق بهوية مواطنة مصرية من أصول مغربية تعتنق الديانة اليهودية".

وأضاف البلاغ "وإذ تكذب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صحة الوثيقتين، في الشكل والجوهر، مشددة على عدم صحتهما، وتؤكد في المقابل بأنها ستباشر الأبحاث اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدرهما وخلفيات تداولهما بالمغرب". وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وثيقتين زعمت أنهما صادرتان عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، وتفيدان بأن والدة الرئيس المصري الراحلة عام 2015 "من أسرة مغربية يهودية، وأن اسمها مليكة تيتاني، من مواليد مدينة آسفي في المغرب عام 1935".