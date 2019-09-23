شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات عاجلة للرئيس هادي إلى محافظ البنك الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، محافظ البنك المركزي الجديد أحمد عبيد الفضلي، ووزير المالية سالم بن بريك، ببذل كل الجهود لتحقيق استقرار في كافة المحافظات المحررة والإيفاء بمستحقات التنمية الخاصة بالمحافظات وفي مقدمتها محافظة حضرموت وشبوه وباقي المحافظات.

ويعتبر هذا أول توجيه للرئيس هادي لمحافظ البنك ووزير المالية بعد تعيينهما في منصبيهما، الخميس الماضي.

ووفقا لمتابعة "الأحرار نت"، شدد الرئيس هادي على "اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من تراجع أسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ومنع المضاربات والعمليات غير المشروعة من قبل بعض العاملين في القطاع المصرفي الهادفة للإضرار بالوطن عبر الاكتساب غير المشروع".

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وأكد خلال لقاءه بهما في الرياض على "العمل الجاد وبالامكانيات المتاحة للحفاظ على استقرار أسواق الصرف ومواجهة المتلاعبين بأسعار الصرف والتنسيق الكامل بين البنك والحكومة".

كما أكد، على ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود والإمكانات للمساهمة برفع وتيرة العمل والوصول إلى تحقيق الاستقرار والتعافي المالي والاقتصادي وتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي.

وقال: "إنه بمضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وبدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية سيتعافى الوطن من تداعيات تمرد وانقلاب ميليشيا جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

من جانبه عبر محافظ البنك المركزي، عن سعادته بالثقة الممنوحة له، وثمن توجيهات الرئيس التي تمثل لهم أولويات برنامج عمل، وأكد على بذل أقصى الجهود لتحقيق النجاح المنشود.