شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح قوي للرئيس هادي: السعودية ستخرج منتصرة شامخة كعادتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس عبدربه منصور هادي، السبت، بأن السعودية "ستخرج منتصرة كعادتها شامخة ورافعة راية الحق والتوحيد التي تبطل وتتلاشى أمامها كل المؤامرات والدسائس والفتن".

كما أكد على مكانة المملكة وما تمثله من قيمة وإيقونة للعالم العربي والإسلامي من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع، وفقا لبرقية بعثها لملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، هنأهما فيها بمناسبة الذكرى الـ 89 لليوم الوطني للمملكة.

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وبحسب متابعة "الأحرار نت"، عبر الرئيس هادي عن موقف اليمن الذي لا يتزحزح كداعم وحليفاً للمملكة في وجه التحديات والتربصات التي تحاول عبثاً الأيادي الإيرانية وأدواتها المارقة من تعكير صفو واستقرار مملكة الإنسانية والسلام.

وأشار "إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في مختلف المجالات التي مكنت المملكة من الوصول الى آفاق واسعة من التطور والنماء".

وأشاد هادي، بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لليمن في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.