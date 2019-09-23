صور من القافلة المالية والعينية الكبرى المهداه من العاصمة صنعاء للمجاهدين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صور

سيرت أمانة العاصمة اليوم قافلة 21 سبتمبر الكبرى تضم مواد غذائية ومبالغ مالية دعماً للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

احتوت القافلة التي شارك في إعدادها المجالس المحلية والمشائخ والعقال والمكاتب التنفيذية والإشرافية بالأمانة، على مواد غذائية عينية متنوعة وملابس وبطانيات وأدوية ومستلزمات طبية وأغنام وماشية تقدر قيمتها بنحو مليار ريال.

وخلال تسير القافلة بحضور رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ووزير الأوقاف والإرشاد نجيب العجي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ورئيس هيئة الزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون محمود الجنيد أن قافلة أمانة العاصمة تعد الأكبر كما وكيفا في تاريخ القوافل دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان.

وأكد أن أبناء أمانة العاصمة بهذه القافلة الكبرى يبادلون الجيش واللجان الشعبية الوفاء بالوفاء، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عطاء أبناء اليمن.

واعتبر الجنيد تسيير قافلة بهذا الحجم رسالة لقوى العدوان، بصمود اليمنيين مهما ارتكب العدوان من جرائم حرب وإبادة جماعية ومجازر بحق الإنسانية .. موضحاً أن الشعب اليمني رغم فظاعة جرائم العدوان إلا أنه لم يزداد إلا قوة وصلابة وبأسا وصمودا.

وأشاد بنجاحات سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية .. مثمناً التضحيات الكبيرة لأبطال الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات.

من جانبه أكد أمين العاصمة حمود عُباد، أن هذه القافلة الغذائية والمالية تعد أكبر قافلة على مستوى العاصمة دعماً للمرابطين والتي ساهم في إعدادها أبناء وقبائل ومشائخ وعقال ووجهاء مديريات الأمانة .. منوها بمستوى الوعي الشعبي الذي يجسده أبناء اليمن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة بعد خمسة أعوام من العدوان والحصار.

وثمن وقوف أبناء أمانة العاصمة بكافة إمكانياتهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية وما يحققونه من انتصارات في ميادين العزة والإباء في مواجهة العدوان.

واعتبر عٌباد تسيير أبناء العاصمة لهذه القافلة صورة من صور البذل والعطاء لتعزيز الصمود المجتمعي في مواجهة قوى العدوان.

بدوره أشار عضو مجلس الشورى خالد المداني إلى أن القافلة التي سيرتها أمانة العاصمة هي الأكبر والتي أن دلت فإنما تدل على صمود وعطاء وتضحية أبناء الشعب اليمني.

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ولفت إلى عطاء وسخاء اليمنيين لرفد المرابطين في الجبهات في ظل العدوان والحصار المستمر منذ خمس سنوات .. مشيراً إلى أن عامة اليمنيين يقدمون من قوتهم ومدخراتهم دعماً للمرابطين في الجبهات.

وأكد أن الشعب اليمني بصموده وثباته خلال خمس سنوات من العدوان أسقط كل مؤامرات العدوان وسطر أروع الملاحم البطولية دفاعا عن اليمن وأمنه واستقراره.

فيما أشاد رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام بعطاء وسخاء أبناء أمانة العاصمة في تقديم هذه القافلة الكبرى .

ودعا الجميع إلى استمرار دعم ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد للمرابطين في الجبهات بما يعزز من عوامل الصمود في مواجهة العدوان ومرتزقته.

من جانبه تطرق رئيس لجنة الإعداد والتجهيز لقافلة 21 سبتمبر عبدالوهاب شرف الدين، إلى الجهود التي بذلت لإعداد وتسيير القافلة .. مثمناً دور كل من تفاعل وشارك وبذل وقدم وجاد بما عنده للمشاركة في هذه القافلة.

وأشاد بجهود اللجنة ومدراء المديريات والمجالس المحلية والمشائخ والعقال والمكاتب التنفيذية والإشرافية المركزية والفرعية بالأمانة والمديريات في الاعداد والتجهيز للقافلة.

في حين أوضح مدراء مديريات السبعين محمد ناجي، والصافية ناجي الشيعاني، وشعوب مهدي عرهب، والثورة محمد الدرواني، أن مديريات الأمانة العشر ستواصل تسيير قوافل الدعم بمشاركة واسعة من أبناء الأمانة دعماً للمرابطين ورفداً للجبهات.

من جهته أكد مدير مكتب الأشغال العامة بالأمانة المهندس عبدالسلام الجرادي، أن قيادة وموظفو المكتب كان لهم بصمة في تجهيز هذه القافلة الكبرى من خلال تجهيز 13 شاحنة محملة بمواد غذائية عينية متنوعة ومبالغ مالية دعماً للمرابطين بالجبهات.

حضر تسيير القافلة وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف وعدد من مسئولي الدولة ووكلاء أمانة العاصمة والوكلاء المساعدين ومدراء وأمناء عموم المديريات ومدراء المكاتب التنفيذية وعدد من العقال والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.