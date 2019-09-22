شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : السعودية تعفي المقيمين اليمنيين من الرسوم والغرامات..(تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن الجهات المختصة في المملكة قد أصدرت توجيهاً كريماً باعفاء أشقائهم اليمنيين المقيمين منفردين . جديد الحدث أونلاين: Advertisements أو مع عائلاتهم الراغبين بالمغادرة النهائية من الرسوم والغرامات ذات الصلة بتجديد الاقامات، رسوم مرافقين، هوية زائر، التغيب عن العمل وغيره. وأهابت السفارة في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" السبت، بأبنائها المقيمين بالمملكة والراغبين بالاستفادة من هذه التسهيلات القيام بمراجعة إدارات الوافدين في مناطق اقامتهم لاستكمال الإجراءات وفقا للضوابط ذات الصلة بما فيها إجراءات البصمة (مرحل) التي تسمح بالدخول الى أراضي المملكة لغرض تأدية العمرة او مناسك فريضة الحج فقط.

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