بالصور.. تدشين حملات لرفع القمامة والمخلفات المكدسة من شوارع وأحياء تعز 

الأحد 22 سبتمبر 2019

حملات لرفع القمامة من أحياء تعز

كتب تعز - الخليج 365

شهدت مختلف مديريات تعز، اليوم الأحد، حملات لرفع القمامة والمخلفات المكدسة من شوارع وأحياء المدينة.



ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن ذلك بناء على توجيهات وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل بسرعة نظافة المدينه ورفع القمامة المكدسة من الشوارع والاحياء السكنية وتنفيذا لعدد من مخرجات الاجتماعات السابقة الخاصة بالنظافة.

حيث قام مدراء عموم مديريات المظفر وصالة والقاهرة، بالتنسيق مع ادارة صندوق النظافة والتحسين ومشروع النظافة في المحافظة وذلك برفع أكوام القمامة المكدسة في كافة الشوارع والاحياء السكنية في المدينة كلا في إطار مديريته.

ففي مديرية القاهرة قام الشيخ احمد علي جامل ومعه مدير فرع صندوق النظافة في المديرية عزيز جامل ومشرف مشروع النظافة في المديرية تيمور آدم بتدشين حملات مكثفة في المديرية في رفع اكوام القمامة والذي بدئت من النقطة الرابعة لتشمل كل الشوارع والاحياء السكنية بمديرية القاهرة.

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كما قام مدير عام مديرية المظفر سمير عبدالاله ومعه مدير مشروع النظافة في المحافظة عبدالله عبده عثمان ومدير فرع صندوق النظافة في المديرية جميل الزغروري بتدشين حملة رفع اكوام القمامة المكدسة في المديرية والذي بدأت من جولة المرور لتشمل كل الشوارع والاحياء السكنية في المديرية.

وفي مديرية صاله قام مدير عام مديرية صالة محمد الكدهي ومعه مدير فرع صندوق النظافة في المديرية عبدالرقيب سعيد ومشرف مشروع النظافة في المديرية رياض اسعد، بتدشين حملة النظافة من امام جامع الخير شرق المدينة ورفع القمامة المكدسة في كل الشوارع والاحياء السكنية في المديرية خصوصا في الجهة الشمالية الشرقية القريبة من خطوط النار والتي يتواجد عدد من السكان.

هذا وتستمر حملة النظافة في المدينة بصورة مستمرة حتى يتم رفع كل اكوام القمامة المكدسة في شمال وشرق وجنوب وشمال المدينة بشكل كامل تمهيدا لكنس ونظافة المدينة بصورة دائمة وبالشكل المطلوب.

وتأتي هذه الحملات المكثفة للمدينة بعد اجتماعات عدة عقدها وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل في وقت سابق مع مدراء عموم مديريات المظفر -القاهرة- صاله- صبر الموادم - التعزية، وادارة صندوق النظافة في المحافظة لحل اشكالية النظافة في المدينة وانهاء الاختلالات الادارية وتداخل الاختصاصات والذي افضت تلك الاجتماعات على ان تتحمل كل مديرية نظافة مربعها من ايراداتها المحلية وتعمل في نطاق الحدود الجغرافية لها بالتنسيق مع صندوق النظافة في المحافظة واشراف عام السلطة المحلية في المحافظة.

هذا وقد اوضح مدير مشروع النظافة في المحافظة عبدالله عبده عثمان عن استمرار حملة رفع تكدس القمامة والتي حددت بعشرة ايام، حتى ازالة كل اكوام القمامة والمخلفات المكدسة في المدينة لتبدء مرحلة النظافة والكنس والترحيل اليومي كالمعتاد.

واشار عثمان انه تم توزيع العمال والمعدات والمشرفين على مديريات المدينة بحسب تكدس القمامة والكثافة السكانية فيها، حيث تاتي في مقدمة مديريات المدينة مديرية المظفر يليها مديرية القاهرة ثم مديرية صالة، ويقوم المشروع بتزويد المعدات بمادة الديزل فقط والاشراف العام عليها والرفع بمستوى الانجاز في نظافة المديريات للادارة العامة لصندوق النظافة والذي يقوم بدوره بالرفع لقيادة السلطة المحلية بما تم اولا باول.