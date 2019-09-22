بالصور.. تفاصيل لقاء بن بريك بوفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدن

الأحد 22 سبتمبر 2019

جانب من لقاء بن بريك

كتب عدن - الخليج 365

أكد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي ، عضو هيئة الرئاسة على عمق العلاقة بين المجلس الانتقالي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.



جاء ذلك خلال لقائه في مقر الجمعية بوفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة السيد فرانسوا شتام رئيس اللجنة بعدن.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي اللقاء رحب بن بريك برئيس وأعضاء وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة عدن، مؤكدا على عمق العلاقة بين المجلس الانتقالي واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي لها اسهامات وأدوار فاعلة في تقديم كافة أوجه المساعدة والخدمات الإنسانية في عموم مناطق النزاعات والحروب، مبدياً استعداد المجلس لتقديم أوجه الدعم و توفير الحماية والأمن لعمل اللجنة في أنحاء ومناطق الجنوب.

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واستعرض رئيس الجمعية الوضع الأمني المستتب في العاصمة عدن وكل المحافظات الجنوبية ، مستثنيا تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى الإرهاب المتمثلة بـ(القاعدة وداعش) والمتواجدة في أجزاء من محافظتي أبين وشبوة و وادي حضرموت..

وطالب اللواء بن بريك بضرورة تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحل إشكالية سفر الجرحى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج والذين أصيبوا في الأحداث الأخيرة من الطرفين وتبنى المجلس الانتقالي علاجهم لأن هذا يعد حق من حقوقهم المشروعة في الحصول على العلاج والرعاية والضغط على الجانب الحكومي برفع الحظر على قرار توقيف اصدار جوازات السفر في العاصمة عدن؛ وهو الأمر الذي يعد مخالفة لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الخاصة بذلك.

من جانبه عبر السيد فرانسوا شتام عن سعادته بلقاء رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي ، معرفا بنفسه كمدير إقليمي جديد وصل إلى العاصمة عدن منذ يومين وقد عمل في عدة دول أفريقيا وعربية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ (35) سنة.

وقدم السيد فرانسوا شرحا عن أنشطة وبرامج اللجنة خلال الفترة القادمة في محافظات الجنوب وسبل تقديم المساعدات الإنسانية مشيرا إلى أهمية العمل والتنسيق المشترك بين الطرفين بما يحقق الأثر الإيجابي للمصلحة العامة وتأمين نشاط عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة عدن خصوصا والجنوب عموما.

وفي ختام اللقاء الذي حضره الدكتور أنيس لقمان، نائب رئيس الجمعية الوطنية وماريا ميكادزي، مندوب قسم حماية باللجنة الدولية وجه اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر على اهتمامها بالجرحى والمعتقلين، مثنيا على جهودها في ذلك.