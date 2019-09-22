تجدد القصف الحوثي في كيلو 16 والدريهمي بالحديدة 

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الأحد 22 سبتمبر 2019
قصف الحوثي للدريهمي
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الحديدة - الخليج 365
جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية مساء اليوم الأحد ، بقصف واستهداف مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وأطلقت عليها 7 قذائف من مدفعية الهاون الثقيل.
وفي مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة استهدفت المليشيا مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بالأسلحة المختلفة.
حيث قالت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة صوب المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات..
وأردفت المصادر أن عناصر المليشيا أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة م.ط من عيار 23 ، والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 من مناطق تمركزها صوب مواقع القوات المشتركة.
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