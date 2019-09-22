اخبار الخليج / اخبار اليمن

تجدد القصف الحوثي في كيلو 16 والدريهمي بالحديدة 

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الأحد 22 سبتمبر 2019

قصف الحوثي للدريهمي

قصف الحوثي للدريهمي

تجدد القصف الحوثي في كيلو 16 والدريهمي بالحديدة 

كتب

الحديدة - الخليج 365

جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية مساء اليوم الأحد ، بقصف واستهداف مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن. 

Advertisements

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وأطلقت عليها 7 قذائف من مدفعية الهاون الثقيل. 

وفي مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة استهدفت المليشيا مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بالأسلحة المختلفة. 

حيث قالت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة صوب المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات.. 

 وأردفت المصادر أن عناصر المليشيا أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة م.ط من عيار 23 ، والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 من مناطق تمركزها صوب مواقع القوات المشتركة. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد القصف الحوثي في كيلو 16 والدريهمي بالحديدة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا