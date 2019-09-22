تجدد القصف الحوثي في كيلو 16 والدريهمي بالحديدة 

الأحد 22 سبتمبر 2019 قصف الحوثي للدريهمي كتب الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية مساء اليوم الأحد ، بقصف واستهداف مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وأطلقت عليها 7 قذائف من مدفعية الهاون الثقيل. وفي مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة استهدفت المليشيا مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بالأسلحة المختلفة. حيث قالت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة صوب المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات.. وأردفت المصادر أن عناصر المليشيا أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة م.ط من عيار 23 ، والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 من مناطق تمركزها صوب مواقع القوات المشتركة.

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