بالصور.. مسؤولان بالمسيلة يحضران فتح مظاريف مشروع خزّان مياه حساي

الأحد 22 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

حضر مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي ، والأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعبّاد الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية صباح اليوم 22/ سبتمبر / 2019 فتح مظاريف مشروع خزّان مياه منطقة حساي بتمويل من مشاريع المياه والبيئة بالصندوق الإجتماعي للتنمية م/ المكلا.



حيث فُتحت مظاريف مشروع خزّان مياه حجري بسعة ( 150 ) متر مكعب من قِبل المهندس ياسر جمعان الحمد ضابط مشاريع المياه والبيئة بالصندوق الإجتماعي للتنمية ، كما تطرّق الى شرحاً مبسّطاً عن أهمية المشروع وضوابط العمل وآلية التنفيذ.

من جانبه، رحب الأستاذ فضل صلاح الدحيمي مدير عام المسيلة بالأخوه من الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع المكلا ، معبّراً عن جزيل شكره وعظيم إمتنانه للجهود التي يبذلها الصندوق لدعم التنمية بالمديرية ، متمنياً لهم مزيداً من النجاح ، كما شدّد الأستاذ الدحيمي على المقاولين المنفذين للمشروع على ضبط معايير الجودة المعمول بها وكذلك سرعة الإنجاز .

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حضر اللقاء الأستاذ تركي مسلم الدحيمي مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمديرية ، والمهندس إبراهيم باعديل إستشاري المشروع ، والمهندس عمر علي بن معيلي ، والأستاذة سهام عوض العامري مديرة مكتب تنمية المرأة بالمديرية ، وعدد من المقاولين ، واللجان الأهلية المشرفه على المشروع.