مصادر تكشف لـ "الخليج 365" أسماء 62 مقرا في تعز يرفض الإصلاح تسليمها

الأحد 22 سبتمبر 2019

حزب الإصلاح

كتب الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الأحد، بأن "حزب الإصلاح"الإخوان المسلمين" مازال يحتل مقرات حكومية تزيد عن 60 مقراً ضارباً بتلك بقرارات وأوامر رئاسية عرض الحائط.



ووفقا لمصادر "الخليج 365"، فإنه" بعد سنة من قرارات رئاسة الجمهورية ومحافظ المحافظة بتسليم المقرات الحكومية للدولة وبعد نزول اللجنة الرئاسية وتسليم كتائب العقيد أبي العباس لكل المقرات التي تحت سيطرتها مازال الإصلاح يحتل 62 مقرا حكوميا.

وتابعت المصادر "ولأن اللجنة الرئاسية المشكلة من عبده فرحان « سالم » والعميد عدنان رزيق وكليهما من حزب الإصلاح لم نجد منهما أي إجراء أو ردة فعل حيال الرفض وكأن الهدف من تلك الزوبعات التي أثارها الحزب والتباكي على المصلحة العامة ووجود اللجنة الرئاسية كان لغرض وحيد وهو الاستلام من كتائب أبي العباس والإبقاء على الإصلاح وتوطين الإخوان وتمكينهم للسيطرة على تعز".

وطبقا للمصادر، فإن "المقرات التي رفض حزب الإصلاح في تعز تسليمها ورفض قرار محافظ المحافظة واللجنة الرئاسية وما زال يحتلها حتى الآن هي:

1- المعهد التقني الصناعي بالحصب

2- معهد تعز للعلوم الصحية

3- مركز 14 اكتوبر الصحي

4- نقابة الأطباء والصيادلة

5- المعهد الوطني

6- معهد المعلمين

7- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

8- محكمة الأموال العامة

9- بنك التسليف التعاون الزراعي

10- روضة الأمل للأطفال

11- مقر اتحاد نساء اليمن

12 -مبنى مديرية القاهرة

13- مكتب تربية المحافظة

14- مكتب تربية مديرية القاهرة

15- مكتب تربية مديرية التعزية

16- مكتب محو الأمية

17- جزء من مدرسة الصديق

18- جزء من مدرسة النهضة

19- مدرسة باكثير

20- مدرسة سبأ

21- مدرسة أسماء جوار م. العسكري

22- مدرسة خالد بن الوليد بالضباب

23- مدرسة الوحدة

24- جزء من مدرسة نعمة رسام

25- مدرسة الميثاق المطار القديم

26- محطة الكهرباء عصيفرة

27- هيئة مساحة وعقارات الدولة

28- مكتب التخطيط والتعاون الدولي

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29- مكتب الزراعة والري

30- مكتب الموارد المائية

31- مبنى البحوث الزراعية

32- مبنى التطوير البلدي للنحل

33- مبنى البذور المحسنة

34- وكالة الأنباء اليمنية سبأ

35- نادي الصحة الرياضي

36- شركة التبغ والكبريت

37- مبنى محكمة الاستئناف

38- مكتب البريد بمنطقة الحصب

39- المؤسسة العامة للكهرباء

40- مبني موسسة المياة

41- مبنى مكتب الجمارك بالحصب

42- مقر اللجنة العليا للانتخابات عصيفرة

43 - نادي الصقر

44- دار الأيتام

45- مبنى الرعاية الإجتماعية

46- ديوان عام محافظة تعز

47- مؤسسة الكهرباء

48- مبنى شرطة عصيفرة

49- كلية الطب الجديدة

50- سكن الدكاتره جوار السجن المركزي

51- بيرباشا مول مركز تجاري

52- مباني وخزنات المنشآت النفطية

53- مبنى الأحداث

54- مبنى المعاقين

55- مباني وهناجر مؤسسة المسالخ

56- مباني المركز الثقافي في صالة

57- مبنى شركة الطيران اليمنية

58- مباني مؤسسة السعيد الثقافية

59- مكتب الإتصالات في الموشكي

60- مبنى الغرفة التجارية

61- فندق الأخوة

62- مقر دار القرآن الكريم بجوار مكتب التربية والذي حولوه إلى جامعة أهلية تتبع الحزب .

يشار إلى أن المباني والعمارات المملوكة للمواطنين والتي تم طردهم من بيوتهم واحتلالها بقوة السلاح من عناصر حزب الإصلاح الإخواني تم بيعها بعد تزوير لأوراق ملكيتها.