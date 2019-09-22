بالصور.. مكتب صحة المهرة يدشن دورة لمعالجة سوء التغذية للرضع والصغار 

الأحد 22 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، اليوم الأحد، بمدينة الغيضة، الدورة التدريبية التأسيسية للمعالجة المجتمعية لحالات سوء التغذية والمشورة في تغذية الرضع وصغار الأطفال، التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، برعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت، وتمويل منظمة اليونيسيف.



وعبر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، الأستاذ سالم عبدالله نيمر، عن أمله في استفادة المتدربين في الدورة والخروج بنتائج إيجابية وتطبيقها على الجانب العملي.

وأكد أن السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم والمساهمة والتسهيلات لتنفيذ مثل هذه الدورات وتوفير المستلزمات للمنشآت الصحية لتقديم خدمة صحية أفضل.

وشكر نيمر، مكتب الصحة والسكان على جهوده المبذولة في تحسين الخدمات الصحية، مشيدا بما تقدمه منظمة اليونيسيف للجانب الصحي بالمحافظة.

من جانبه، أوضح منسق برنامج التغذية بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، صالح أحمد جبلي، أن الدورة التدريبية يشارك فيها 20 متدربا من 10 مراكز صحية بالمحافظة خمسة منها جديدة والأخرى سيتم تفعيل العمل فيها.

وأوضح أن الدورة التي تستمر 10 أيام، تستهدف العاملين الصحيين في هذه المراكز الصحية العشرة.

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وأشار إلى أن الدورة التي تدعمها منظمة اليونيسيف وينفذها مكتب الصحة بالمهرة، تأتي تحت إشراف وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.