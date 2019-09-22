المهرة.. أمين محلي حات يدشن توزيع 150 حقيبة مدرسية بدعم "فينا خير" للتنمية

الأحد 22 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية حات في محافظة المهرة، الشيخ سعيد ضاوي بلحاف ومندوبة مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية الأستاذة مريم سعيد بلحاف ورئيس قسم التعليم الاستاذ عبد الرقيب السالمي،اليوم عملية توزيع 150 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها للطلبة من الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود



ويأتي هذا برعاية الشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تمت عملية التدشين في مدرسة الصمود وبحضور عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية وبعض من مشايخ واعيان المديرية.

وأمس، عقدت مديرة فرع مؤسسة فينا خير بمديرية سيحوت ، إجتماعا بفريق المتطوعين للمؤسسة - فرع مديرية سيحوت لتشكيل هيئة إدارية للفريق التطوعي بالمديريةالبالغ عددهم 32متطوع.

وفي بداية الإجتماع، ألقت الأستاذة أوسان باعباد كلمة ترحيبية لجميع الحضور كلاً بأسمه وصفته على تلبيتهم للدعوة والحضور لهذا الإجتماع، كما اثنت على الجهود المبذولة من قبل المتطوعين والمشاركين السابقين .

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وأوضحت الأستاذة أوسان باعباد للحاضرين آلية العمل للمؤسسة، والتركيز على الأسر المستحقة والمحتاجة بشكل كبير، حيث سيساعدهم في تحسين مستواهم المعيشي والاقتصادي .

وأقر الإجتماع بتشكيل الهيكل الإداري للفريق التطوعي للمؤسسة بالمديرية على النحو التالي :

1. عبدربه أحمد بن حيمد (رئيساً).

2. فاطمة عبيد ميطان (الأمين عام).

3. سعيدة سالم ميطان (سكرتيرة).

4. أحمد ربيع خميس (المسؤول المالي).

5. علي دومان عبدالله (المسؤول الإعلامي).

6. نواف محمد بابطاط (مسؤول العلاقات).

7. رامي سالم بن معيلي (مسؤول المشاريع).

8. علي محمد الحامد (مسؤول البحوث الإجتماعية).

9. سلمى حسن باعباد (عضو).

حضر الإجتماع طاهر عبداللاه بن عويض رئيس لجنة التخطيط والتنمية، والأستاذة فاطمة عبيد ميطان مديرة مدرسة أروى للتعليم الثانوي والاساسي.