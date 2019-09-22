شكرا لقرائتكم خبر عن الميلشيا تتلقى ضربة صاعقة سحقت ابرز عناصرها الثمانية (الاسماء ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واحدة من اقسى الضربات التي تتلقاها الميلشيا والتي اعترفت بها مؤخرا ، وهي مصرع اثنين من كبار قياداتها و6 من مرافقيهما.

وشيعت مليشيات الحوثي، الأحد 22 سبتمبر /أيلول 2019، اثنين من كبار قياداتها ومرافقيهما الستة والذين لقوا مصرعهم بغارات طيران التحالف بتاريخ 18 سبتمبر 2019م، وهما: اللواء محمد علي حسين دعبش المعروف "ابوثابت" قائد محور البيضاء التابع للمليشيات الحوثية، والعميد أحمد يحيى هادي شرويد".

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وذكرت المصادر، بأن مرافقيهما هم: الملازم أول سليم علي محمد الوقار، علي محمد عبدالله الفقيه، محمد ناصر علي المعيني، مختار أحمد صالح المعيني، ناصر علي ناصر البصير، ياسر صالح عبدالله الوصابي.

وذكرت المصادر، بأنه نتيجة أهمية الصرعى ودورهم الكبير بين المليشيات الحوثية حضر تشييع جثثهم بالعاصمة صنعاء العديد من كبار الحوثيين وعلى رأسهم محمد علي الحوثي رئيس "اللجنة الثورية وعضو المجلس السياسي الأعلى" للمليشيات، وعبدالواحد صلاح محافظ إب المعين من قبل الحوثي، ومحمد حسين المقدشي، نائب وزير الإدارة المحلية بحكومة المليشيات والعميد الركن علي محمد أبو حليقة مدير دائرة الاستخبارات العسكرية الحوثية، والعميد يحيى سريع، مدير دائرة التوجيه المعنوي الحوثية، والعميد الركن عبد العزيز صلاح، مدير دائرة تقييم القوى البشرية، والعميد عبدالله العريجي المشرف الأمني بمحافظة البيضاء مدير الأمن، وعدد كبير من قيادات المليشيات الحوثية.

يشار إلى أن العديد من الناشطين ذكروا أن الصريع "ابو ثابت" أركان حرب المنطقة الرابعة وهذا غير صحيح، حيث وهو قائد محور البيضاء التابع للمليشيات وتم تعيينه بتاريخ 30 يونيو 2019م، وكان قبل ذلك المشرف الأمني لمحافظة البيضاء "مدير الأمن" وهو من أبناء منطقة زبيد الجبل _ حيدان _ محافظة صعدة.