شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد أول فيديو للانفجارات الكبيرة التي هزت مدينة دمت بمحافظة الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف مدينة دمت بمحافظة الضالع اليوم اثر انفجار لبيع الالعاب النارية والاسلحة والذخائر وحسب مصدر محلي فان شخص قام بشراء طلقات نارية لمسدس وعند استخدامها لم تطلق من المسدس فاخذ الرصاص واته للمحل باعتبار انها فاسدة فعند التجريب داخل المحا انظلقت رصاصة لينفجر المحل بشكل مرعب شاهد الفيديو

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