شكرا لقرائتكم خبر عن #8203;هــام..توضيح رسمي حول تاهل المنتخب الوطني للناشئين بعد تصدر قطر للمجموعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المنسق الإعلامي للمنتخب سميح المعلمي في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "منتخبنا الوطني للناشئين ومنتخب قطر يتأهلان إلى النهائيات الآسيوية 2020 البحرين".

وبهذا التوضيح الرسمي يكون المنتخب الوطني للناشئين قد حسم الجدل الذي يدور بين اليمنيين، بعد تحقيق منتخب قطر للناشئين فوز ساحق ضد نظيرة منتخب بوتان ب 11/0.

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واضاف المعلمي في منشوره " قطر بعد فوزها على بوتان 0/11 تأهلت كمتصدرة للمجموعة بفارق الأهداف، ومنتخبنا تأهل من بين أفضل أربعة حصلوا على المركز الثاني من المجموعات ال 11".

وجاء تأهل المنتخب اليمني بعد أن حل المنتخب القطري أولا في ترتيب المجموعة وذلك بغد أن سجل 11 هدفا في شباك منتخب بوتان وهو ما جعله يحل أولا بفارق الأهداف ومنتخبنا ثانيا

وكان منتخبنا الوطني قد خاض مباراة قوية مساء اليوم ضد منتخب بنجلادش تمكن من خلالها حصد نقاط المباراة وتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة أهّلته لنهايات آسيا 2020 كأفضل وصيف

