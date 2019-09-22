شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: السعودية تعفي المقيمين اليمنيين من الرسوم والغرامات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن الجهات المختصة في المملكة قد أصدرت توجيهاً كريماً باعفاء أشقائهم اليمنيين المقيمين منفردين أو مع عائلاتهم الراغبين بالمغادرة النهائية من الرسوم والغرامات ذات الصلة بتجديد الاقامات، رسوم مرافقين، هوية زائر، التغيب عن العمل وغيره. وأهابت السفارة في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" السبت، بأبنائها المقيمين بالمملكة والراغبين بالاستفادة من هذه التسهيلات القيام بمراجعة إدارات الوافدين في مناطق اقامتهم لاستكمال الإجراءات وفقا للضوابط ذات الصلة بما فيها إجراءات البصمة (مرحل) التي تسمح بالدخول الى أراضي المملكة لغرض تأدية العمرة او مناسك فريضة الحج فقط.



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